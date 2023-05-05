Власть 05 мая 2023, 04:44 Поведение украинской делегации на ПАЧЭС назвали попыткой устроить дешевое шоу Вице-спикер Совфеда Косачев: делегация Украины на ПАЧЭС устроила дешевое шоу РИА «Новости»

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Поведение делегации Украины на полях ПАЧЭС вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал попыткой устроить дешевое шоу и заработать дополнительные политические очки в глазах киевского руководства. Об этом политик заявил в беседе с «Известиями».

«Это попытка заработать в глазах собственного руководства в Киеве дополнительные политические очки, невзирая на интересы межпарламентского сотрудничества, невзирая на позиции своих коллег по парламентского сообществу, причем не только из России», — отметил Косачев.

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Вице-спикер указал, что реакция спикера парламента Турции Мцстафы Шентопа в адрес «шоуменов» была негативной, он попросил их прекратить неподобающее поведение. Украинская делегация нарушила все правила и нормы, установленные на ассамблеях, вы том числе в ПАЧЭС.

Политик осудил демарш украинских парламентариев и выразил надежду, что подобное поведение «не будет санкционироваться на парламентских площадках».