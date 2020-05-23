Потребность Дагестана в лекарствах скоро закроют

Замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что в республику отправлены все необходимые препараты и «обсуждается возможность включить больницы республики в программу клинических исследований перспективных препаратов». Также он уточнил, что в Дагестане в три раза увеличено количество тестов на коронавирус и «их объемы будут еще наращивать».

Ранее стало известно, что ситуация с коронавирусом в столице за последние две недели показывает «устойчивую динамику на улучшение». Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она сообщила, что власти Москвы обещают не ограничивать передвижение носителей антител к коронавирусу. «Нужно четко понимать, что при наличии антител G никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься не будет», — уточнила заммэра.

Также в НИИ Роспотребнадзора рассказали, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса появятся в России уже в начале июля. Российские ученые уже начали испытывать на себе разработки вакцины против коронавируса нового типа.