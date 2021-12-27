Потомок де Голля назвал Путина «большим лидером»

Внук легендарного французского президента Шарля де Голля Пьер назвал большим президентом своей страны российского лидера Владимира Путина. Тот поздравил его с грядущим столетним юбилеем, передало РИА «Новости».

«Я очень тронут вниманием президента Путина… Для меня это повод подчеркнуть сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками. Это дружба существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени», — заявил Пьер де Голль.

Он выразил приверженность идеям своего великого деда о Европе от Атлантики до Урала. Он также подчеркнул, что хотел бы вернуть людей к фундаментальным ценностям, которые Европа и Франция потеряла. Речь идет про ценности семьи, традиций и достоинства.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и американский президент Джо Байден — самые опытные политики на этой планете, если говорить о ведении их переговоров. По его словам, их взаимодействие конструктивно даже по тем вопросам, где позиции России и США кардинально расходятся.