Потомок де Голля назвал Путина «большим лидером»
Внук президента Франции Шарля де Голля назвал Путина «большим президентом своей страны»
Внук легендарного французского президента Шарля де Голля Пьер назвал большим президентом своей страны российского лидера Владимира Путина. Тот поздравил его с грядущим столетним юбилеем, передало РИА «Новости».
«Я очень тронут вниманием президента Путина… Для меня это повод подчеркнуть сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками. Это дружба существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени», — заявил Пьер де Голль.
Он выразил приверженность идеям своего великого деда о Европе от Атлантики до Урала. Он также подчеркнул, что хотел бы вернуть людей к фундаментальным ценностям, которые Европа и Франция потеряла. Речь идет про ценности семьи, традиций и достоинства.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и американский президент Джо Байден — самые опытные политики на этой планете, если говорить о ведении их переговоров. По его словам, их взаимодействие конструктивно даже по тем вопросам, где позиции России и США кардинально расходятся.