Потолок квартиры в московском доме обрушился во время ремонта

В Москве жилец дома на переулке Большой Демидовский рассказал «360», что проснулся от обрушения потолка. В префектуре ЦАО столицы ответили, что происшествие случилось во время очистки потолка от старого утеплителя.

«Я спал. Часов в 10-11 я проснулся от бабушкиных криков, открыл глаза и увидел, как на меня падает потолок. Там была протечка, и сгнили доски. На меня упал огромный кусок штукатурки с потолка. И я увидел дырку, в которую смотрит рабочий», — поделился парень проживающий в квартире.

Власти на запрос «360» ответили, что дом входит в региональную программу капитального ремонта столицы. При этом физический износ дома составляет 69,6%. Также в здании запланирован ремонт кровли, фасада, канализации, водоснабжения, теплоснабжения и подъезда.

Ранее в центре Москвы обрушилась квартира улице Маросейка, 10/1. По данным источника из правоохранительных органов, обрушение заметил сосед в нижней квартире. О пострадавших или о разрушениях ничего не известно.