Власть 06 октября 2022, 00:44 Поделиться Telegram

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Viber Потеря США своего влияния на мировой арене стала очевидной — посол США Посол РФ Антонов: тенденцию потери США своего влияния уже не остановить РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки теряют свое влияние на мировой арене, и эту тенденцию уже не остановить. Об этом заявил в эфире Первого канала заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. США теснят новые центры силы, добавил российский дипломат.

«Для большинства политиков сегодня очевидно, что Америка теряет свое влияние, ее теснят новые центры силы. Важно, что эта тенденция будет продолжаться и нарастать», — подчеркнул Антонов.

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Посол отметил, что сейчас непонятно, к чему приведет слом американского мирового порядка и сможет ли Вашингтон восстановить потерянные позиции. Антонов заявил, что общую тенденцию падения авторитета США не позволят остановить.

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«Никто не допустит — ни Китай, ни Индия, ни, разумеется, Россия, чтобы миром правил лишь один центр власти, то есть США при поддержке своих сателлитов», — подчеркнул Антонов.

В Штатах никто не говорит о стабилизации отношений с Россией, Вашингтон заморозил все сферы взаимодействия, отметил посол. Россия приобрела статус «противника».

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