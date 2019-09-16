«Потеряют ли люди в заработной плате или нет?»: в ГД оценили эксперимент по четырехдневке

Названы регионы, где может пройти эксперимент по четырехднеке Подробнее

«Давайте дождемся подробностей проведения эксперимента. Посмотрим, какие площадки для него используют, что на них производят, какие специалисты работают. Важно будет понять, потеряют ли люди в заработной плате или нет, как сокращение рабочей недели отразится на производительности труда», — сообщил Нилов.

По его словам, проводить на разных предприятиях такой эксперимент невозможно. Нельзя также сравнивать результаты компаний, участвующих в эксперименте, с работой учреждений здравоохранения, образования, предприятий со сдельной оплатой труда, сферой добычи полезных ископаемых. Сокращая рабочее время, нужно добиваться определенных результатов на каждом конкретном предприятии. Он также добавил, что переход на четырехдневку предполагает повышение нагрузки в течение рабочих дней, с которой не все могут справиться.

«Предполагается, что человек может как робот: максимально отработать за четыре дня, выложиться и за более короткое время достичь недельных показателей. Но одно дело — молодежь, которая готова полностью выкладываться в течение дня. А как быть людям предпенсионного возраста?», — добавил председатель комитета Госдумы.

Нилов отметил, что нельзя допустить, чтобы эксперимент привел к росту безработицы, закрытию предприятий, инфляции, повышению стоимости товаров и услуг, уменьшению доходов.