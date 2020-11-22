Потасовка сотрудников ДПС и подростков в Краснодаре попала на видео

В полиции Краснодара началась проверка инцидента, попавшего на видео в местных пабликах и соцсетях. На кадрах видно, как несколько сотрудников ДПС скручивают подростков на улице Красных партизан. Они сопротивляются и некоторые убегают.

Как сообщили РИА «Новости» в УМВД по Краснодарскому краю, факты происшествия с подростками 15-17 лет проверяется. «Необходимо отметить, что некоторые из указанных лиц состоят на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних краснодарской полиции. Собранные материалы будут направлены в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия законного процессуального решения», — рассказали в городском управлении МВД.