По информации сайта RT, потасовка произошла в армянском парламенте. Политики поспорили во время выступления Марукяна на обсуждении отчета об исполнении бюджета. Депутаты начали оскорблять друг друга.

По информации радио Sputnik, члены парламента остановили начавшийся конфликт. Марукян вернулся на трибуну и подчеркнул, что «будет говорить, сколько бы его ни били».

Спикер парламента Арарату Мирзояну объявил перерыв, чтобы остановить потасовку.

«Я вынужден объявить перерыв», — отметил он.