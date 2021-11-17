Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о задержке посылок на сутки

Компания «Почта России» предупредила жителей столицы и региона о задержке отправлений. Причиной стала авария в сортировочном центре во Внуково, которая отложит получение посылок не более чем на сутки.

Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра», — сказано в тексте.

В компании объяснили, что причиной полной загрузки стал активный сезон и большое количество посылок. Обработать отправления только на резервном питании безе минимальных задержек не представляется возможным.

Задержка вряд ли превысит 24 часа и коснется не всех клиентов Москвы и Подмосковья.

В конце октября «Почта России» сообщила, что беспилотные роботы-доставщики «Яндекса» будут доставлять посылки к подъезду из 27 московских отделений. Пока будут работать 36 роботов. Получателю придется ввести проверочный код, после чего доставщик откроет крышку и посылку можно будет забрать.