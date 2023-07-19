Власть 19 июля 2023, 18:01 Посвященным в гостайну парламентариям позволят выехать за границу лишь в экстренных случаях Госдума приняла закон об ограничении выезда из РФ для знакомых с гостайной парламентариев РИА «Новости»

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Госдума утвердила в окончательном чтении законопроект об ограничении выезда за границу для парламентариев, посвященных в гостайну. Документ опубликовали на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения затронут федеральных и региональных парламентариев, а также глав муниципалитетов, знакомых с секретными сведениями. Теперь им придется получать разрешение на выезд из России. За границу таких депутатов отпустят только в экстренных случаях.

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Кроме того, по законопроекту к гостайне не допустят людей, владеющих заграничными счетами или недвижимостью. Под ограничения подпали и те, у кого есть иностранное гражданство или родственники с таким гражданством и видом на жительство за рубежом.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Они обосновали изменения сложной международной обстановкой, спецоперацией и санкционным давлением.

Ранее покинувший Россию госслужащий стал фигурантом уголовного дела о нарушении гостайны. Он уехал из страны до окончания ограничений по выезду за границу.