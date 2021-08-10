Мельниченко распорядился продлить выплаты жителям, пострадавшим от пожаров

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил продлить выплаты компенсаций жителям, пострадавшим от пожаров. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Жители региона, пострадавшие от пожара, могут претендовать на единовременную материальную помощь в размере 150 тысяч рублей. Теперь получить выплату можно вплоть до 2021-го года.

«Первоначально данная мера поддержки распространялась только на 2020 год. По итогам прошедшего года единовременные компенсации получили 25 малоимущих семей. Сумма выплат составила три миллиона 750 тысяч рублей», — рассказал Мельниченко.