Пострадавшим от паводков регионам выделят 400 миллионов на технику

Пострадавшим от паводков регионам выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники. Деньги выделят Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова в интервью телеканалу «Россия 24».

Как рассказал чиновник, более 400 миллионов рублей выделят на закупку техники, которую будут использовать для укрепления гидротехнических сооружений и спасательных мероприятий.

Чекунков также отметил, что выделенные средства пойдут на закупку лодок, экскаваторов и тяжелой техники, которую потом могут использовать в Якутии для борьбы с пожарами.

В пятницу, 13 августа, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством Евгения Зиничева приняла решение отнести паводки в Хабаровском и Забайкальских краях, Амурской области и Еврейской автономной области к категории ЧС федерального характера. Ущерб составил 13 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС россиянам. Это нужно сделать до 1 сентября.