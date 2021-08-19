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    19 августа 2021, 09:16

    Пострадавшим от паводков регионам выделят 400 миллионов на технику

    Екатерина Шамина

    Пострадавшим от паводков регионам выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники. Деньги выделят Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова в интервью телеканалу «Россия 24».

    Пострадавшим от паводков регионам выделят 400 миллионов на технику

    Как рассказал чиновник, более 400 миллионов рублей выделят на закупку техники, которую будут использовать для укрепления гидротехнических сооружений и спасательных мероприятий.

    Чекунков также отметил, что выделенные средства пойдут на закупку лодок, экскаваторов и тяжелой техники, которую потом могут использовать в Якутии для борьбы с пожарами.

    В пятницу, 13 августа, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством Евгения Зиничева приняла решение отнести паводки в Хабаровском и Забайкальских краях, Амурской области и Еврейской автономной области к категории ЧС федерального характера. Ущерб составил 13 миллиардов рублей.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС россиянам. Это нужно сделать до 1 сентября.