Пострадавшим от COVID-19 в Кургане выдадут картофель, теленка или поросят

Жителям Курганской области, которым требуется поддержка в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, власти региона выдадут семенной картофель, а также на выбор теленка с комбикормом или двух поросят.

Об этом в Instagram сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Он уточнил, что дополнительная мера социальной поддержки должна «подстраховать» тех, кто лишился работы, или относится к малообеспеченным категориям граждан.

«Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия», — написал Шумков.

Губернатор добавил, что власти хотят договорится с предприятиями-переработчиками о выкупе картофеля или животных по сложившейся цене. Критерии граждан, которые могут воспользоваться предложением и порядок его предоставления будут выработаны во время майских праздников.

«По завершению за разъяснениями обращаться нужно будет в органы социальной защиты по месту вашего проживания. Они будут формировать списки нуждающихся в такой форме поддержки. Также в эту работу обязательно будут вовлечены главы муниципалитетов», — отметил он.

В середине марта страховая служба Кургана начала предоставлять услугу по страхованию от коронавирусной инфекции. При оформлении полиса на сумму 20-100 тысяч, родственники погибшего от COVID-19 получат до миллиона рублей.