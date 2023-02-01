01 февраля 2023, 18:16
Пострадавшему от обстрелов бизнесу приграничных регионов предложат компенсацию
Глава Минэкономразвития Решетников поднял вопрос компенсаций бизнесу приграничных регионов
Компенсацию за утраченное имущество или предоставление льготных кредитов предложили выдать владельцам бизнесов, пострадавших от обстрелов на приграничных территориях. Как сообщил ТАСС, с такой инициативой министр экономического развития Максим Решетников выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.
По словам министра, пока обращения о поддержке со стороны пострадавших от обстрелов предпринимателей носят единичный характер. Но помощь бизнесменам также необходима.
«Мы с Минстроем работаем системно по экономическим вопросам, решаем. По Крыму и Севастополю поддержали. Попросить поручение вместе с регионами посмотреть на тему бизнеса, кто от обстрелов страдает. Чтобы компенсацию за имущество или какие-то льготные кредиты посмотреть», — заявил Решетников.
Министр подчеркнул, что со своей стороны изучит вопрос поддержки предпринимателей по национальным проектам.
Минэкономразвития РФ
Бизнес
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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