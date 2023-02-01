Власть 01 февраля 2023, 18:16 Пострадавшему от обстрелов бизнесу приграничных регионов предложат компенсацию Глава Минэкономразвития Решетников поднял вопрос компенсаций бизнесу приграничных регионов РИА «Новости»

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Компенсацию за утраченное имущество или предоставление льготных кредитов предложили выдать владельцам бизнесов, пострадавших от обстрелов на приграничных территориях. Как сообщил ТАСС, с такой инициативой министр экономического развития Максим Решетников выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

По словам министра, пока обращения о поддержке со стороны пострадавших от обстрелов предпринимателей носят единичный характер. Но помощь бизнесменам также необходима.

«Мы с Минстроем работаем системно по экономическим вопросам, решаем. По Крыму и Севастополю поддержали. Попросить поручение вместе с регионами посмотреть на тему бизнеса, кто от обстрелов страдает. Чтобы компенсацию за имущество или какие-то льготные кредиты посмотреть», — заявил Решетников.

Министр подчеркнул, что со своей стороны изучит вопрос поддержки предпринимателей по национальным проектам.