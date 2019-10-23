Постпредом главы Калмыкии при президенте РФ стал экс-участник КВН

Представлять главу Калмыкии перед Владимиром Путиным теперь будет бывший юморист. Руководитель республики Бату Хасиков назначил бывшего кавээнщика команды «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при президенте России.

О новом назначении Хасиков сообщил в своем Instagram. По его словам, Тарбаев — один из самых известных калмыков и хороший общественный деятель, участвовавший в большом количестве значимых проектов.

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«Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», — написал Хасиков.

37-летний Тарбаев назначен также заместителем председателя правительства Калмыкии, передает «Газета.ru».

Тарбаев выступал за команду КВН с 2002 по 2007 год, а потом стал продюсером фильмов и сериалов, среди которых «Кухня», «Папины дочки», «Даешь молодежь» и ряд других разной популярности. В 2010 году вместе с Бату Хасиковым стал одним из основателей промоутерской компании Fight Nights Global.