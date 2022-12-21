Власть 21 декабря 2022, 16:47 Постпред России предложил создать систему мониторинга при создании защитной зоны вокруг ЗАЭС Постпред Ульянов: при создании защитной зоны вокруг ЗАЭС нужен будет постоянный мониторинг РИА «Новости»

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При создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно будет задействовать механизмы мониторинга ситуации прямо на месте. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщил ТАСС.

«Если зона защиты вокруг ЗАЭС будет создана, в ее рамках нужно предусмотреть что-то более серьезное в плане соблюдения договоренности о прекращении [обстрелов], мониторинга обстановки», — сказал дипломат.

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Он добавил, что интересам российской стороны не помешает присутствие экспертов МАГАТЭ на АЭС Украины.

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Контроль над Запорожской АЭС перешел к России еще весной, после начала спецоперации. Однако украинские силы регулярно обстреливают станцию. В связи с этим обсуждается идея создать защитную зону вокруг ЗАЭС.

На прошлой неделе главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что защитный купол появится над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской АЭС.