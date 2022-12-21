21 декабря 2022, 16:47
Постпред России предложил создать систему мониторинга при создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
Постпред Ульянов: при создании защитной зоны вокруг ЗАЭС нужен будет постоянный мониторинг
При создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно будет задействовать механизмы мониторинга ситуации прямо на месте. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщил ТАСС.
«Если зона защиты вокруг ЗАЭС будет создана, в ее рамках нужно предусмотреть что-то более серьезное в плане соблюдения договоренности о прекращении [обстрелов], мониторинга обстановки», — сказал дипломат.
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Он добавил, что интересам российской стороны не помешает присутствие экспертов МАГАТЭ на АЭС Украины.
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Контроль над Запорожской АЭС перешел к России еще весной, после начала спецоперации. Однако украинские силы регулярно обстреливают станцию. В связи с этим обсуждается идея создать защитную зону вокруг ЗАЭС.
На прошлой неделе главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что защитный купол появится над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской АЭС.
Россия
Запорожская АЭС
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