Постпред России пояснил введение санкций против европейцев

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов встретился с генсеком Еврокомиссии Илзе Юханссоном и генеральным секретарем внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино. Чижов дал пояснения из-за введения санкций против ряда европейцев, сообщили в постпредстве.

Также российский представитель заявил о готовности работать над «выправлением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем».

Представители ЕС сообщили Чижову, что список недружественных стран, который готовят в Москве, отразится на отношениях России с Европейским союзом, сказано в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Юханссон и Саннино «отметили, что ЕС оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры».

Решение Москвы о запрете на въезд восьми гражданам ЕС в Брюсселе назвали политически мотивированными и не имеющими юридического обоснования.

30 апреля Россия ввела санкции против главы Европарламента Давида-Марии Сассоли, руководителя берлинской прокуратуры Йорга Раупаха, зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой, руководителя лаборатории химической, биологической, радиационной безопасности НИИ обороны Швеции Осы Скотт и других европейцев.

Это стало ответом на персональные санкции, введенные ЕС в марте из-за дела Алексея Навального. В санкционный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников.