Власть 27 марта 2023, 08:28 Постпред России осудил кулуарное обсуждение передачи Австралии подлодок Постпред Ульянов: Россия против кулуарного обсуждения темы о передаче Австралии подлодок Викимедиа

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Россия недовольна кулуарным обсуждением вопроса о передаче Австралии подлодок с ядерными установками со стороны США. Необходимо провести открытую дискуссию. Такое заявление сделал постоянный российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, данный вопрос нужно обсуждать при участии всех заинтересованных сторон. В том числе, Совета управляющих МАГАТЭ. Так всегда было в истории агентства: любые новые предложения в области гарантий проходили апробирование в ходе дискуссий в открытом формате.

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«„Тройка“ (Австралия, США и Великобритания — прим. ред.) же пытается решать эти вопросы кулуарно, закулисно, исключительно с Секретариатом МАГАТЭ. Нас такой вариант не устраивает», — сказал он.

Ульянов отметил, что Россия и Китай такому положению дел противодействуют. Постпред России подчеркнул, что передача подлодок с ядерными силовыми установками Австралии — «это нечто новое в международной жизни». Данное событие является большим вызовом режиму нераспространения и системе гарантий МАГАТЭ. Он призвал к профессиональному и деполитизированному рассмотрению этой темы с точки зрения гарантий МАГАТЭ и ядерного нераспространения.

Ранее в США прошла встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, на которой они объявили о начале реализации трехэтапного плана по выдаче Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением, а также технологий их производства.