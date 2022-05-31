Постпред Крыма заявил, что России надо наладить взаимодействие между портами полуострова, Азовского моря, Херсона

Российские федеральные и региональные власти должны будут провести большую работу по развитию международных морских перевозок в интересах РФ и портового хозяйства на юге страны после поручений президента Владимира Путина. Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Нам обязательно надо налаживать взаимодействие между крымскими портами, портом Херсон и портами Азовского моря. Это Бердянск и Мариуполь. Мы знаем о заявлении Главы ДНР Дениса Пушилина, что порт Мариуполя уже будет готов к работе в ближайшие дни», сказал он ТАСС.

По его словам, у России налажено сотрудничество с ДНР. Подписан соответствующий протокол, где говорится о важных направлениях развития. в частности, речь идет о ведении внешнеэкономической деятельности.

Мурадов добавил, что уже готовятся к подписанию полноформатные соглашения о культурно-гуманитарном и торгово-экономическом сотрудничестве между Крымом, ЛНР, ДНР. В них также предусмотрено взаимодействие в сфере транспорта.