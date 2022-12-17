Власть 17 декабря 2022, 11:14 Постпред Крыма обвинил США в «объявлении войны» из-за Крыма Постпред Крыма Мурадов: заявление США по полуострову можно считать «объявлением войны»

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Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов уверен, что заявление правительства США насчет полуострова является объявлением войны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет о словах координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джона Кирби. Он сказал, что власти Украины могут вести в Крыму военные действия, так как это их территория.

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«Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками», — убежден Мурадов.

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Также он добавил, что правительству США следует пригрозить ядерным оружием, чтобы подобных заявлений больше не было.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также заявил, что посягательство на полуостров недопустимо, так как он является российской территорией. По его словам, любые провокационные действия властей Украины будут пресекаться, и «последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает».