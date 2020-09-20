Постпред Ингушетии при президенте покинул пост

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков решил уйти в отставку по собственному желанию. Он проработал в должности постпреда почти семь месяцев, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алаудин Боков покинул пост по собственной инициативе. Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя постпреда Дину Ростову», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом теперь Боков может перейти на работу в одну из федеральных структур.

Алаудин Боков занял пост постоянного представителя Ингушетии при президенте России в конце февраля 2020 года. Указ подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов. Предшественником Бокова был Магомед-Башир Мальсагов, который ушел с должности по собственной инициативе.

До назначения Боков был руководителем управления федеральной налоговой службы РФ по Ингушетии. Кроме того, он был заместителем постоянного представителя республики при президенте. До государственной службы занимался бизнесом. В самом начале карьеры Боков служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте.