Постов лишились девять министров. Вот чем они запомнились

Девять экс-министров остались вне команды нового премьера Михаила Мишустина. Вот список тех, кто лишился постов.

Вместо Максима Орешкина руководить Минэкономразвития будет Максим Решетников.

На пост Владимира Мединского, главы Минкульта, назначена Ольга Любимова.

Максим Топилин передал пост министра труда и соцзащиты Антону Котякову.

Вместо Павла Колобкова российским спортом будет заниматься Олег Матицын.

Министром юстиции вместо Александра Коновалова назначен Константин Чуйченко.

Вероника Скворцова покинула пост главы Минздрава, оставив его Михаилу Мурашко.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев.

Министром науки и высшего образования вместо Михаила Котюкова назначен Валерий Фальков.

Ольга Васильева уступила бразды правления в министерстве просвещения Серею Кравцову.

Чем запомнились экс-министры

Максим Орешкин

Максим Орешкин — теперь уже бывший глава минэкономразвития России. В должности министра он проработал с 30 ноября 2016 года. Орешкин родился 21 июля в 1982 году и на момент назначения на должность был самым молодым министром в правительстве.

На этом посту он сменил скандально известного главу Минэкономразвитии — Алексея Улюкаева, осужденного за взятку на восемь лет колонии строгого режима. На тот момент Орешкин занимал должность заместителя министра финансов и на пост главы минэкономразвития был рекомендован Антоном Силуановым с характеристикой «суперквалифицированного специалиста».

До работы в министерствах Орешкин закончил магистратуру в Высшей школе экономики и трудился на руководящих должностях в различных банках. Уже работая министром экономразвития России, в ноябре 2018 года возглавил совет Центра стратегических

15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы, объявил о конституционной реформе и других изменениях в жизни страны. Спустя несколько часов после обращения премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Позже Медведев объяснил, что «президент должен быть абсолютно свободен» в обсуждении новых задач и «принимать без оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства».

Владимир Мединский

Владимира Мединского СМИ называют самым одиозным министром двух правительств. Его назначили министром культуры еще в 2012-м. Мединский не раз высказывался за то, чтобы вынести из мавзолея тело Ленина и сделать там музей советской истории. Его идеей было переименовать улицы в честь «революционеров-террористов» и взамен дать имена убитых членов царской семьи.

Во время первого срока в министерстве Мединский пообещал повысить зарплату работников культуры, а, если не справится, уйти. С началом второго срока — он отчитался: зарплата утроилась по сравнению с уровнем 2011-го года в 12 700 рублей.

Минкульт при Мединском разработал список из 100 фильмов, рекомендованных для школьников. Продавил через сети кинотеатров квоту на российские фильмы. С 2016-го они должны были составить не менее пятой части репертуара. Одновременно министерство Мединского работало над ограничением показа иностранного кино.

Мединский прославился тем, что отрицал возможность введения цензуры в кино, театре и телевидении. А на излете министерских полномочий успел призвать не финансировать антироссийские иностранные фильмы. Речь о развивающейся программе так называемых рибейтов, когда регионы России возвращают часть затрат на съемки фильмов на их территории ради привлечения туристов. Заодно Мединский поддержал инициативу о бесплатных походах школьников в кино.

Максим Топилин

Максим Топилин прошел путь от младшего научного сотрудника НИИ Труда до министра труда и социальной защиты Российской Федерации. Карьерный взлет Топилина начался в сентябре 2001 года. Михаил Касьянов — на тот момент председатель правительства Российской Федерации — назначил Топилина заместителем министра труда и соцразвития.

Затем он четыре года возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. Выступал против повышения пенсионного возраста. В 2012 году вместе с другими министрами получил выговор от президента Путина. Он был не доволен тем, как выполняются его поручения по увеличению зарплаты бюджетникам и строительству дорог. После выборов президента в 2018 году Топилин сохранил за собой должность главы Минтруда.

В 2020 году министерство планировало реализовать проект, в рамках которого население страны будут активно информировать о мерах социальной поддержки через портал Госуслуг, по телефону горячей линии и в онлайн-чате в Интернете.

Павел Колобков

Павел Колобков с 2016 года возглавляет Министерство спорта Российской Федерации. Сменил на этом посту Виталия Мутко, которого президент Владимир Путин отправил в отставку.

Многократный чемпион Мира по фехтованию, серебряный и бронзовый Олимпийский призер. Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой физической культуры и спорта, паралимпийского движения. Возглавлял российскую делегацию на Олимпиаде в Лондоне.

В сентябре 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени Российской Федерации признал выводы доклада о злоупотреблении допингом нашей сборной. По поручению Колобкова российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового агентства. Эксперты WADA провели работу в московской антидопинговой лаборатории и получили все необходимые материалы, которые затем вывезли из России для анализа.

Сейчас по решению WADA российские спортсмены не могут участвовать в международных спортивных соревнованиях четыре года. На пресс-конференции после оглашения результатов комиссии министр Колобков заявил, что Россия будет обжаловать это решение в Спортивном Арбитражном суде.

Александр Коновалов

Александр Коновалов — один из долгожителей в российском кабмине. Он занимал пост министра юстиции с 2008-го года. Коновалову 52 года, он родом из Санкт-Петербурга, кандидат наук, более 10 лет проработал в прокуратуре разных уровней. С 2005-го года был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.

Среди громких инициатив Коновалова — предложение установить минимальный размер алиментов. А еще законопроект, который не позволит неплательщикам избежать уголовной ответственности — до года в тюрьме — при неоднократном уклонении от алиментов. Зная о твердой позиции министра юстиции прежнего кабмина по этому вопросу, к нему обратился депутат петербургского заксобрания. Идея была — запретить вступать в новый брак до полной выплаты долгов по алиментам. Однако так далеко Коновалов не пошел и предложение не поддержал.

Вероника Скворцова

Вероника Скворцова — глава Минздрава РФ, членкор РАМН, врач-невролог высшей квалификационной категории, доктор наук.

В начале 2000-х разработала концепцию по борьбе с патологиями сосудистой системы, ставшей частью нацпрограммы «Здоровье». В 2011 году тогда еще замминистра Скворцова говорила, что внедрение в РФ новых форм борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями снизило летальность от инсульта с 80% до 20%.

В 2012 году возглавила министерство здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность чиновника. Она заявляла тогда, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России можно решить последовательными действиями.

С момента ее назначения правительством проводятся реформы здравоохранения, был одобрен антитабачный закон. В ноябре 2018 года Путин раскритиковал систему льготного обеспечения населения лекарствами. Государственная программа развития здравоохранения, расходуя в среднем почти по триллиону рублей в год, не достигла целевых показателей.

Константин Носков

В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ведомство возглавил Константин Носков. На тот момент он уже три года проработал директором Департамента информационных технологий и связи правительства и шесть лет — руководителем Аналитического центра при правительстве.

Имеет два высших образования, окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики и Высшую школу экономики.

Среди его заслуг эксперты отмечают участие в разработке единого портала государственных услуг, а также национального проекта «Цифровая экономика».

Михаил Котюков

Одним из самых молодых министров расформированного правительства был Михаил Котюков, возглавлявший Министерство науки и высшего образования с 2018-го года. Котюкову 44 года. Он родом из Красноярска. Его специальность — финансы и кредит. Так что Котюков начинал карьеру с того, что заведовал финансами в Красноярском крае.

Дальше — перешел на федеральный уровень, возглавлял департамент бюджетной политики Минфина, успел поработать замминистра финансов под началом Антона Силуанова. В сферу науки и образования Котюков пришел в 2013-м, когда возглавил Федеральное агентство научных организаций. В рамках реформы под надзор вновь созданного ФАНО было передано все имущество РАН, что получило противоречивую оценку самих академиков. Впоследствии агентство упразднили, а имущество РАН передали под контроль министерству науки и высшего образования, то есть снова под ответственность Котюкова.

На финальном этапе его министерство приступило к разработке новых правил распределения бюджетных мест в вузах в зависимости от спроса на рабочую силу.

Ольга Васильева

Ольга Васильева — первая женщина в истории, которая заняла пост министра просвещения. Это произошло в 2018-м. До этого она два года возглавляла министерство образования и науки. Васильева — доктор исторических наук и профессор.

Васильевой 60 лет. В детстве ее считали вундеркиндом. В три года она научилась читать и писать. Можно сказать, Васильева сделала головокружительную карьеру. Ведь сначала она работала учителем в обычной Московской школе.

Семь лет назад Васильева пришла в политику. Она заняла пост заместителя директора департамента культуры правительства Российской Федерации. В августе 2016 года стала главой министерства образования и науки, сменив на этом посту Дмитрия Ливанова.

Накануне вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что депутаты недовольны работой Министерства просвещения, а именно недостаточно высокой зарплатой учителей, избыточной бюрократической нагрузкой на них и недоработками в программах образования. Финальная инициатива Васильевой — новый порядок выдачи школьных аттестатов. Он позволит ставить учащимся отметку «зачтено» по не главным предметам — рисованию, музыке и физкультуре.