13 июля 2023, 19:05
Поставляемые Украине ракеты наносят ущерб России — Путин
Президент Путин: поставляемые ВСУ ракеты наносят некритический ущерб России
Поставляемые на Украину ракеты наносят ущерб России, заявил президент Владимир Путин. По его словам, говорить о критическом уроне не приходится. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Глава государства высказался о поставках оружия на Украину.
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«Мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — подчеркнул президент.
По его словам, то же касается танков, боевых машин пехоты. Только с 4 июня ВС России удалось уничтожить 311 танков, отметил Владимир Путин. Не меньше трети из них — западная техника, включая Leopard. Он добавил, что часто украинские военные отказываются садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для российских военнослужащих.
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