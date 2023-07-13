Власть 13 июля 2023, 19:05 Поставляемые Украине ракеты наносят ущерб России — Путин Президент Путин: поставляемые ВСУ ракеты наносят некритический ущерб России Pixabay

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Поставляемые на Украину ракеты наносят ущерб России, заявил президент Владимир Путин. По его словам, говорить о критическом уроне не приходится. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Глава государства высказался о поставках оружия на Украину.

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«Мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — подчеркнул президент.

По его словам, то же касается танков, боевых машин пехоты. Только с 4 июня ВС России удалось уничтожить 311 танков, отметил Владимир Путин. Не меньше трети из них — западная техника, включая Leopard. Он добавил, что часто украинские военные отказываются садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для российских военнослужащих.