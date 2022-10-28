Власть 28 октября 2022, 01:12 «Поставлено на прочную основу». Замглавы МИД РФ Грушко — о российско-азербайджанском сотрудничестве

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заметил, что XV Веронский Евразийский форум показал огромное количество сопрягаемых интересов между Россией и Азербайджаном. Дипломата процитировал портал News.ru.

«Сегодняшний форум показывает, что у нас огромное количество сопрягаемых интересов. Наше сотрудничество поставлено на прочную основу, в том числе особо важно взаимопонимание между экономическими операторами двух стран и не только в нефтегазовой сфере», — подчеркнул Грушко.

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По его словам, вчера была возможность присутствовать на концерте Игоря Моисеева, что также является знакомым событием. Оно свидетельствует о нерушимой дружбе Азербайджана и России.

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