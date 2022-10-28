28 октября 2022, 01:12
«Поставлено на прочную основу». Замглавы МИД РФ Грушко — о российско-азербайджанском сотрудничестве
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заметил, что XV Веронский Евразийский форум показал огромное количество сопрягаемых интересов между Россией и Азербайджаном. Дипломата процитировал портал News.ru.
«Сегодняшний форум показывает, что у нас огромное количество сопрягаемых интересов. Наше сотрудничество поставлено на прочную основу, в том числе особо важно взаимопонимание между экономическими операторами двух стран и не только в нефтегазовой сфере», — подчеркнул Грушко.
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По его словам, вчера была возможность присутствовать на концерте Игоря Моисеева, что также является знакомым событием. Оно свидетельствует о нерушимой дружбе Азербайджана и России.
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