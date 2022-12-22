22 декабря 2022, 19:57
Поставку систем Patriot на Украину назвали затягиванием конфликта
Путин указал на затягивание конфликта на Украине из-за поставок систем Patriot
Поставки американских комплексов противовоздушной обороны Patriot, которые получит Украина, только затянут конфликт. Россия, заявил глава государства Владимир Путин, «пощелкает» эти системы.
«Говорят, могут Patriot [на Украину] сейчас поставить. Хорошо, пусть ставят. Мы пощелкаем и Patriot», — отметил российский лидер в беседе с журналистами по итогам сессии Госсовета.
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Президент подчеркнул, что после этого США придется «ставить что-то вместо Patriot» и разрабатывать новые системы. Процесс Путин назвал длительным.
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«Те, кто это делает, делают зря, это просто затягивание конфликта», — оценил Путин последствия получения киевским режимом американских комплексов ПВО.
Получение мощного вооружения было одной из целей визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Новый пакет помощи отличается от того, что украинский лидер просил изначально.
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