Власть 22 декабря 2022, 19:57 Поставку систем Patriot на Украину назвали затягиванием конфликта Путин указал на затягивание конфликта на Украине из-за поставок систем Patriot Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Поставки американских комплексов противовоздушной обороны Patriot, которые получит Украина, только затянут конфликт. Россия, заявил глава государства Владимир Путин, «пощелкает» эти системы.

«Говорят, могут Patriot [на Украину] сейчас поставить. Хорошо, пусть ставят. Мы пощелкаем и Patriot», — отметил российский лидер в беседе с журналистами по итогам сессии Госсовета.

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Президент подчеркнул, что после этого США придется «ставить что-то вместо Patriot» и разрабатывать новые системы. Процесс Путин назвал длительным.

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«Те, кто это делает, делают зря, это просто затягивание конфликта», — оценил Путин последствия получения киевским режимом американских комплексов ПВО.

Получение мощного вооружения было одной из целей визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Новый пакет помощи отличается от того, что украинский лидер просил изначально.