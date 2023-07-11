Власть 11 июля 2023, 14:43 Поставку кассетных боеприпасов Украине посчитали военным преступлением Спикер Совфеда Матвиенко назвала военным преступлением поставку кассетных боеприпасов ВСУ Публичное достояние

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Поставка кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины — военное преступление, нарушающее международные нормы. Такое заявление сделала находящаяся в Китае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее процитировал ТАСС.

Матвиенко указала на незаинтересованность НАТО и коллективного Запада в мирном разрешении конфликта на Украине. Альянс и западные государства, наоборот, хотят затягивания кризиса и эскалации, отметила председатель верхней палаты российского парламента.

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Этот тезис подтверждается наращиванием поставок вооружений ВСУ, указала спикер Совфеда. По ее словам, возможная передача кассетных боеприпасов Украине стала беспрецедентным и преступным решением.

«Это, я считаю, военное преступление, если это произойдет. Это противоречит всем международным документам», — резюмировала Матвиенко.

Президент США Джо Байден сообщил, что страна передаст Украине кассетные боеприпасы, поскольку возникла нехватка обычных снарядов. Многие страны НАТО выступили против этого решения.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что это не приведет к расколу в Североатлантическом альянсе, сообщили «Известия». По его словам, есть «широкая мера понимания», почему Соединенные Штаты приняли такое решение.