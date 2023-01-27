Власть 27 января 2023, 15:12 Поставки западных стран подтвердили полную вовлеченность стран НАТО в конфликте на Украине — Захарова Представитель МИД Захарова: поставки Запада вооружений Украине не изменят ход конфликта РИА «Новости»

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Поставки западными странами танков киевскому режиму не изменят расклад сил, но выведут Запад на новый уровень конфликта с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, написал ТАСС .

По ее словам, любое иностранное вооружение, попадающее на Украину, становится законной целью для ВС России.

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«Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом», — отметила она.

Захарова добавила, что собравшее всех глава Минобороны НАТО собрание на авиабазе Рамштайне еще лишний раз показало готовность Запада идти на дальнейшее усугубление конфликта на Украине.

Она напомнила, что западные страны во время заседания 20 января подтвердили свою готовность нарастить поставки вооружений киевскому режиму. Представитель МИД РФ подчеркнула, что граждан из государств НАТО должны понять полную вовлеченность альянса в противостояние с Россией.