Власть 17 июня 2023, 20:16 Поставки украинского зерна не решат проблему голода — Путин Путин: поставки зерна с Украины на мировые рынки не решат проблему голода Pixabay

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Поставки зерна с Украины на мировые рынки не решат проблему голода. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с представителями нескольких стран Африки. Российского лидера процитировал ТАСС.

«Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему бедности и голода. Нет, это не так», — заявил Путин.

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Развивающиеся страны, в том числе африканские, не должны страдать из-за проблем, спровоцированных конфликтом на Украине, отметил глава государства. Путин напомнил, что Россия пошла навстречу предложению генсека ООН и согласилась на поставку украинского зерна в беднейшие страны Африки.

Переговоры Путина с африканской делегацией организовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Представители стран Африки прибыли для обсуждения инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Путин поприветствовал каждого из участников переговоров, которые проводят в закрытом режиме.