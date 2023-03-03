Власть 03 марта 2023, 00:25 Поставки самолетов НАТО киевскому режиму назвали прямым вступлением в войну с Россией Медведев: поставки самолетов Украине будут означать вступление НАТО в войну с Россией РИА «Новости»

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Поставка самолетов киевскому режиму со стороны НАТО будет означать прямое вступление альянса в боевые действия против России. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По его словам, еще в 20-х годах XX века устоялось правило: государство можно признать участником боевых действий, если оно снабжает оружием и обучает личный состав обращению с ним. Реч идет о пакте Бриана — Келлога 1928 года и Будапештской резолюции к пакту 1934 года. Все это происходит и сегодня, отметил Медведев. Он пояснил, что канадские и немецкие инструкторы на территории Евросоюза уже обучают украинских бойцов работе с танками Leopard.

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«Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши <…>, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими», — заявил он.

Те, кто принимает решение о поставках техники и боеприпасов киевскому режиму, также могут считаться законной военной целью наряду с наемниками и инструкторами, добавил политик.

Медведев уже говорил о большом соблазне Запада раздавить Россию. Он пояснил, что от передачи самолетов Украине их останавливает страх ввязаться в боевые действия с РФ.