Поставки оружия с Запада на Украину сравнили с соревнованиями

Поставки оружия на Украину западными странами стали похожи на соревнования — кто больше предложит. При этом все поставщики хором выступают за мир. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что призывы к миру и одновременные поставки оружия на Украину выглядят нелогично и противоречиво.

«Мне кажется, западные страны словно, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину, а одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия», — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что для достижения мира нужны переговоры, а не поставки дополнительного оружия.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что передал ноту американским властям с требованием остановить поставки оружия на Украину. Дипломат отметил, что речь идет о передаче вооружений на общую сумму в 800 миллионов долларов. Посол подчеркнул, что подобное поведение сводит на нет поиски дипломатического решения ситуации.