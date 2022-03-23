Поставки оружия на Украину назвали угрозой глобальной безопасности

Опасными шагами, напрямую угрожающими европейской и глобальной безопасности, назвал поставки оружия и отправку иностранных наемников на Украину посол России в США Анатолий Антонов. Мнение дипломата опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-служба посольства.

«Накачивание киевского режима оружием и забрасывание на украинскую территорию иностранных наемников безответственно и крайне опасно. Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности», — заявил Антонов.

По его мнению, съехавшиеся со всего мира на Украину наемники могут применить полученный боевой опыт в дальнейшем, в том числе по возращении домой. Посол также допустил, что значительная часть поставляемого на Украину оружия попадает в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников».

Антонов призвал так называемых «спонсоров киевского режима» всерьез задуматься о последствиях своей деятельности и «прекратить кровопролитие».

Ранее посол РФ Антонов заявил, что единственная угроза для украинцев исходит от националистов.