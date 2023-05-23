Важное 23 мая 2023, 12:56 Поставка Украине истребителей не окажет влияния на СВО Песков исключил изменение ситуации в зоне СВО после появления у ВСУ истребителей United States Air Force

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Наращивание странами Запада поставок вооружений на Украину не приведет к радикальным изменениям в ходе специальной военной операции. В том числе не окажут особого влияния и истребители, которые получат ВСУ. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что страны Запада только продолжают увеличивать объемы поставок военной помощи Украины, переходя на все более совершенные виды систем и оружия.

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«Очевидно, что принято решение добавить еще и самолеты. Ну, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — заявил Песков.

Вопрос поставок американских истребителей F-16 и обучения украинских пилотов подняли на заседании лидеров стран G7 в Нагасаки. Тогда же президент США Джо Байден согласился начать передачу военных самолетов ВСУ.

Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал приоритетом поставки F-16 на Украину. При этом он не смог уточнить, о каких сроках идет речь.

По оценке министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, передача F-16 украинским военным не приведет к перелому на фронте. Самолеты важны только в среднесрочной перспективе.

Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение по управлению истребителями F-16.