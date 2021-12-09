Прежде чем принять решение о введении QR-кодов в транспорте, его надо тщательно проработать. Никаких опрометчивых решений в этом вопросе власти постараются не допустить, сказал президент Владимир Путин.

«Мы должны внимательно посмотреть, к чему это приведет. Посмотреть, готова ли транспортная система, с одной стороны, не ограничить права людей, с другой стороны, обеспечить безопасность и здоровье граждан», — сказал Путин во время заседания Совета по правам человека (СПЧ).

Он отметил, что закон о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами. Он добавил, что власти постараются не допустить никаких опрометчивых решений в ситуации с QR-кодами.

На этом же заседании глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды перенесшим коронавирус с высокими титрами антител.

Ранее источник РБК в Госдуме сообщил, что власти примут решение о введении в России обязательных QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте исходя из данных о коллективном иммунитете в стране.