Пост вице-премьера Бельгии впервые заняла женщина-трансгендер

Уточняется, что политический деятель является членом европейского парламента с прошлого года. Также Суттер — профессор гинекологии Гентского университета. Она активно выступает за права сексуальных меньшинств. Петра сменила пол в 40 лет, пишет сайт kp.ru.

«Мне было сорок, когда я решила стать полноценной женщиной, какой всегда была в душе. Из-за этого я потеряла коллег и даже друзей, но обрела нечто большее. Не всем в жизни повезло так, как мне», — подчеркнула женщина.

Она рассказала, что к ней хорошо отнеслись на работе, приняли партнеры и любимый человек.

В стране не было полноценного правительства практически два года. В 2018 году король Филипп принял отставку кабинета министров. В тот момент его возглавлял Шарль Мишель. До весны нынешнего года государством управляла временная администрация.