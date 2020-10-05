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    05 октября 2020, 15:44

    Пост вице-премьера Бельгии впервые заняла женщина-трансгендер

    Полина Петрова

    Пост вице-премьера Бельгии заняла 57-летняя Петра де Суттер из Фламандской партии зеленых. Это первый случай, когда женщина-трансгендер занимает такой пост, информирует издание The Brussels Times.

    Уточняется, что политический деятель является членом европейского парламента с прошлого года. Также Суттер — профессор гинекологии Гентского университета. Она активно выступает за права сексуальных меньшинств. Петра сменила пол в 40 лет, пишет сайт kp.ru.

    «Мне было сорок, когда я решила стать полноценной женщиной, какой всегда была в душе. Из-за этого я потеряла коллег и даже друзей, но обрела нечто большее. Не всем в жизни повезло так, как мне», — подчеркнула женщина.

    Она рассказала, что к ней хорошо отнеслись на работе, приняли партнеры и любимый человек.

    В стране не было полноценного правительства практически два года. В 2018 году король Филипп принял отставку кабинета министров. В тот момент его возглавлял Шарль Мишель. До весны нынешнего года государством управляла временная администрация.

    Новости SMI.FM