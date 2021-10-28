Пост вице-губернатора Петербурга займет Анатолий Повелий

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на пост своего заместителя по вопросам ЖКХ бывшего главу администрации Колпинского района Анатолия Повелия. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое появилось на сайте городской администрации.

«Распоряжением губернатора с 28 октября Анатолий Повелий назначен на должность вице-губернатора Санкт Петербурга», — говорится в тексте сообщения.

На новой должности Повелий будет контролировать деятельность Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, а также Государственной технической инспекции и администраций районов Петербурга.