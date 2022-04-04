Пост министра здравоохранения Кузбасса занял Дмитрий Беглов

Новым министром здравоохранения Кузбасса стал главный врач Областной детской клинической больницы Дмитрий Беглов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на администрацию правительства региона.

В сферу здравоохранения мужчина пришел в 2021 году. Он занял пост заместителя главного врача, а потом стал главой Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра (в настоящий момент КМИАЦ). В 2018 году он стал главным врачом в Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова.