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    04 апреля 2022, 22:45

    Пост министра здравоохранения Кузбасса занял Дмитрий Беглов

    Арина Бобкова

    Новым министром здравоохранения Кузбасса стал главный врач Областной детской клинической больницы Дмитрий Беглов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на администрацию правительства региона.

    В сферу здравоохранения мужчина пришел в 2021 году. Он занял пост заместителя главного врача, а потом стал главой Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра (в настоящий момент КМИАЦ). В 2018 году он стал главным врачом в Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова.