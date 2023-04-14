Власть 14 апреля 2023, 07:25 Пост Медведева об Украине в Twitter ограничили в Германии и Польше Секретариат Медведева: его твит скрыли в ФРГ и Польше, это не останется без ответа Фото: пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Показ публикации Дмитрия Медведева в соцсети Twitter про исчезновение Украины ограничили к показу в Польше и Германии. Секретариат зампредседателя Совбеза РФ заявил РИА «Новости», что такой шаг без ответа не останется.

«Твит скрыт в Германии, Польше в связи с местным законодательством», — уведомил Twitter.

Реклама

Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов отметил, что «без ответа это не останется». Замглавы Совбеза России опубликовал 8 апреля на платформе пост на английском языке.

Он выразил мнение о том, что Украина на самом деле никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на Земле. Пользователи Twitter упрекнули нового владельца соцсети Илона Маска в том, что он «не выполняет санкции» против РФ и «допускает российских лидеров обратно на платформу».

Бизнесмен ответил, что люди сами должны думать, когда читают новости. При этом пока нет комментариев о том, почему сообщение Медведева заблокировали в Польше и Германии.