Пост главы комитета по культуре в Санкт-Петербурге занял Федор Болтин

Федор Болтин стал председателем городского комитета по культуре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Работе в администрации мужчина посвятил более 15 лет, он занимался деятельностью в сфере культуры. Он курировал направления сотрудничества с зарубежными городами и регионами, международными организациями и занимался реализацией программы «Соотечественники». Болтин также является коренным жителем Санкт-Петербурга.