Власть 07 августа 2023, 17:56 Посольству Японии выразили протест из-за запрещенного в России форума МИД выразил протест Японии из-за площадки для «Форума свободных народов ПостРоссии» РИА «Новости»

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Посольству Японии заявили протест в связи с предоставлением властями островного государства официальной площадки для проведения встречи так называемого «Форума свободных народов ПостРоссии»*, сообщили в пресс-службе МИД. Там добавили, что администрация премьер-министра страны Фумио Кисида продемонстрировала поддержку идеологии ненависти в адрес РФ.

Японским дипломатам заявили, что предоставление площадки для проведения мероприятия следует рассматривать как попытку вмешательства во внутренние дела России. В МИД отметили, что подобная практика может окончательно разрушить российско-японские отношения, поэтому ее необходимо немедленно прекратить. Членов форума внесли в реестр террористов, напомнили в министерстве.

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В случае повторения провокаций вопреки предупреждениям Токио следует быть готовым к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил Итуруп, в связи с чем власти Японии выразили протест. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала руководство страны запомнить, что остров принадлежит России.

* Организация, признанная нежелательной в России.