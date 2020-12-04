Посольство Украины направило ноту протеста МИД Польши из-за календаря с Крымом
Представители посольства Украины направили ноту протеста МИД Польши из-за появления календаря за 2021 год, в котором Крым обозначен как часть РФ, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что скандал произошел из-за религиозного календаря мусульман Польши. На иллюстрации изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму, под которыми написано, что территория полуострова принадлежит России, пишет ИА НСН.
Посол Украины Андрей Дешиц отметил, что Религиозное объединение мусульман Польши уже учло замечания в электронной версии календаря.