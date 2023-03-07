Власть 07 марта 2023, 07:29 Посольство России заявило, что встречи Антонова с представителями Госдепа носят единичный характер Посольство России: встречи Антонова с представителями Госдепа США единичны РИА «Новости»

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Российский посол в США Анатолий Антонов редко встречается с представителями Госдепартамента. При этом позицию дипломата американские представители зачастую не хотят слышать. Об этом заявили представители дипведомства РФ в Telegram-канале.

«Официальный представитель Госдепартамента [Нед Прайс] если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными», — заявил пресс-секретарь российского посольства Игоря Гиренко.

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Он добавил, что у Антонова не всегда появляется возможность оперативно выполнить поручение властей РФ. Случается, что руководство Госдепа отказывается принимать российского посла или же его перенаправляют к представителям ведомства невысокого ранга.

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Гиренко вспомнил случаи, когда у Антонова не получалось в ходе переговоров передать позицию России. Американская сторона его перебивала и давала понять, что у нее есть дела поважнее, «чем выслушивать мнение России».

Ранее Прайс заявил, что Антонов встречался с представителями Госдепартамента. Он отметил, что линии связи между РФ и США остаются открытыми.