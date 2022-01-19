Посольство России заявило, что слова главы МИД Канады о Донбассе не способствуют деэскалации конфликта

Посольство РФ в Канаде высказалось о словах главы МИД страны Мелани Жоли по поводу Донбасса. Российские дипломаты в своем Twitter отметили, что ее заявления не способствует деэскалации ситуации.

Диппредставители России заявили, что сообщение Жоли в Twitter о погибших украинских военнослужащих «в войне с Россией на восточном фронте» вызвало у них большое недоумение.

Российская сторона напомнила, что украинские «солдаты» участвовали в военной карательной операции Украины отношении своих граждан на востоке государства.

«Подобные формулировки, высказанные от имени члена канадского кабинета, искажают действительность и не способствуют усилиям по стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений», — заявило посольство.

Украинские власти начали в 2104 году военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые сказали о своей независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По сведениям ООН, жертвами конфликта за эти годы стали порядка 13 тысяч человек. Даже после встреч контактной группы и соглашений о перемирии, перестрелки продолжаются. ЛНР и ДНР сообщали, что украинская сторона проводит обстрелы с помощью тяжелой артиллерии. Об этом напомнило РИА «Новости».