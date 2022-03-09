Посольство России в США потребовало прекратить гонения на своих граждан

Претензии, которые выдвинули в Соединенных Штатах против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон — частью кампании в отношении России. Такое заявление в своем Telegram-канале сделало посольство РФ в США.

«Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно не обоснованы. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает „охоту на ведьм“ в худших традициях маккартизма», — сказано в сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули, что рассматривает преследование Брэнсон в качестве враждебной акции. По мнению посольства, так Штаты отказывают людям из РФ в праве поддержать связь со своей родиной, а также принимать участие в сохранении собственного языкового и культурного наследия.

Диппредставительство отметило, что американские официальные лица игнорируют просьбы российских властей обеспечить выходцам из России базовые права, прописанные в первой поправке к конституции страны.

«Требуем прекращения гонений на соотечественников», — заявило посольство.

Ранее Минюст США выпустил сообщение о том, что Брэнсон предъявлено обвинение в нелегальной работе в качестве иноагента. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.