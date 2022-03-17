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    17 марта 2022, 05:02

    Посольство России призвало США перестать врать о ситуации на Украине

    Дарья Бунякова

    Россия призвала США перестать врать о событиях на Украине и начать объективно освещать ситуацию. С таким заявлением выступило посольство РФ в Вашингтоне.

    Посольство России призвало США перестать врать о ситуации на Украине

    «Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру», — написало посольство в своем Telegram-канале.

    Российская дипмиссия подчеркнула, что категорически отвергает подобные обвинения. Выбравшиеся из Мариуполя беженцы сообщили, что боевики нацбатальона «Азов»* держали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Взрыв культурного объекта посольство назвало кровавой провокацией.

    «Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине. Тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, предлагаем обращаться к российским ресурсам», — заявили в дипмиссии.

    Ранее Минобороны России сообщило, что боевики националистического батальона «Азов»* взорвали заминированное здание театра в Мариуполе.

    *«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.