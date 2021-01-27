Посольство России призвало соблюдать туристов меры безопасности после нападения в Турции

Посольство России в Турции призвало туристов соблюдать меры безопасности. Дипломаты предостерегли россиян после нападения на соотечественников в Стамбуле.

«В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности», — сообщили в посольстве.

Дипломаты призвали российских туристов не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными в многолюдных, туристических местах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам особенно по вечерам и ночью. Если возникла угроза, посольство предлагает громко кричать и вызывать полицию

В воскресенье, 24 января, сборщик мусора напал на троих граждан России в районе Бешикташ в Стамбуле. Двух женщин и мужчину госпитализировали. Нападавшего 26 января арестовал суд. По предварительным данным, он страдает психическим расстройством.