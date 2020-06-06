Посольство России ответило на требование США «убраться» с Ближнего Востока

Российские военные в отличие от американских находится в Сирии по приглашению законных властей, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Так диппредставительство отреагировало на требование Госдепартамента покинуть Ближний Восток.

Ранее помощник госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что на протяжении 45 лет американцы старались «держать русских подальше» от региона. Сейчас российские военные находятся там и «играют деструктивную роль».

«И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убраться оттуда», — отметил Шенкер.

«Хотели бы напомнить Госдепартаменту, что российские военные находятся в Сирии по приглашению сирийского правительства. В этой связи вопрос к господину Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США?» — заявили в посольстве.

Военная операция России в Сирии продолжается с сентября 2015 года. Российские военные поддерживают президента страны Башара Асада. Международная группировка во главе с США проводит в стране собственную операцию по борьбе с терроризмом.