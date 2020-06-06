    06 июня 2020, 04:32

    Посольство России ответило на требование США «убраться» с Ближнего Востока

    Кирилл Фролов

    Российские военные в отличие от американских находится в Сирии по приглашению законных властей, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Так диппредставительство отреагировало на требование Госдепартамента покинуть Ближний Восток.
    Посольство России ответило на требование США «убраться» с Ближнего Востока

    Ранее помощник госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что на протяжении 45 лет американцы старались «держать русских подальше» от региона. Сейчас российские военные находятся там и «играют деструктивную роль».

    «И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убраться оттуда», — отметил Шенкер.

    «Хотели бы напомнить Госдепартаменту, что российские военные находятся в Сирии по приглашению сирийского правительства. В этой связи вопрос к господину Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США?» — заявили в посольстве.

    Военная операция России в Сирии продолжается с сентября 2015 года. Российские военные поддерживают президента страны Башара Асада. Международная группировка во главе с США проводит в стране собственную операцию по борьбе с терроризмом.