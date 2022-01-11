Посольство России отвергло подозрения американцев о возможной дезинформации

Посольство РФ в США раскритиковало подход Штатов к переговорам. Также дипломаты отвергли заявления американской стороны о том, что Россия может соврать про дискуссии в Женеве.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», — сказано в заявлении посольства в Facebook.

Российские диппредставители подчеркнули, что подход Штатов свидетельствует о снижении культуры ведения переговоров. Представители РФ заявили, что ждут от коллег взаимной открытости и отказа от безосновательных спекуляций в адрес партнеров по консультациям.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что США готовятся к тому, что российская сторона будет распространять дезинформацию об итогах переговоров о стратегической стабильности. Об этом напомнило РИА «Новости».

Российская и американская стороны 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности. Встреча проходила за закрытыми дверями и длилась около 7,5 часа.