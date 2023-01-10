Власть 10 января 2023, 00:21 Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции Посольство России: РФ вышла из антикоррупционной конвенции из-за действий Совета Европы Unsplash

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Причину выхода России из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию назвали в Группе по делам Совета Европы при посольстве РФ во Франции. Страна вынуждена покинуть конвенцию из-за действий Совета Европы, заявили в дипмиссии на странице в Twitter.

«Россия <…> вынуждена покинуть Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в связи с незаконными действиями Совета Европы», — сказано в сообщении посольства.

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Россия не будет участвовать «в работе каких-либо органов Совета Европы, если полномочия российских представителей будут ограничены», заявили в группе. Российская Федерация может денонсировать и другие соглашения.

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Госдума рассмотрела внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в понедельник, 9 января. Ранее комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полноправного членства России в ГРЕКО.

Выход из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию не скажется на борьбе с этим явлением в России, заявили в Кремле. Денонсация документа связана с общим выходом страны из СЕ.