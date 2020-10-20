Посольство России назвало «охотой на ведьм» обвинения США в хакерстве

По словам представителя дипмиссии, «Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела», и у Москвы «нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру».

В посольстве также заявили, что власти США занимаются последовательным разрушением «некогда прагматичных российско-американских отношений» и навязывают своим гражданам «токсичное восприятие России и всего, что с ней связано».

Ранее американский Минюст обвинил шестерых россиян в кибератаках, проходивших в США, Франции, Южной Корее и на Украине. Американские власти связали подозреваемых с ГРУ России.

По данным Минюста США, хакеры, в частности, атаковали организаторов зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее, а также кандидатов на президентских выборах 2017 года во Франции.