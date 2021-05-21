Посольство РФ заявило протест Украине из-за антироссийских акций

Посольство РФ в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с антироссийскими акциями, прошедшими у здания диппредставительства. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Украинские радикалы провели акцию у посольства РФ в Киеве, использовав как повод обострение палестино-израильского конфликта. Участники акции протестовали против движения ХАМАС, которое якобы поддерживает Россия.

«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере радикально настроенная часть», — процитировало РИА «Новости» слова Захаровой.

Представитель МИД заявила, что на акции у посольства звучали антироссийские лозунги и оскорбления. Кроме того, радикалы заблокировали въезд на территорию дипмиссии. В связи с этим дипломаты направили ноту протеста в украинский МИД.

Накануне на Украине обнародовали текст законопроекта о коренных народах, который на этой неделе внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. В документе нет упоминания о русских.